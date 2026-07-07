Scontro tra due auto a Biella in via Candelo: donna in ospedale FOTO

Incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 7 luglio, intorno alle 10, lungo via Candelo, a Biella.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate. Al volante dei mezzi si trovavano una donna e un uomo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso, gli agenti della Polizia Locale di Biella, incaricati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità, e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, quindi trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

Al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi, la circolazione lungo via Candelo è stata regolarmente ripristinata.