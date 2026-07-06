Una discussione degenera per un mezzo in sosta, volano insulti e un ceffone in alta Valsessera

Intervento dei Carabinieri in alta Valsessera per una lite piuttosto accesa tra alcuni uomini.
Dalle prime ricostruzioni, la discussione sarebbe ben presto degenerata tanto che sarebbero volati alcuni insulti e perfino un ceffone.
La causa dell’alterco sarebbe da attribuire ad alcune problematiche legate ad un mezzo lasciato in sosta.
Una volta sul posto, i militari dell’Arma hanno riportato alla calma le parti coinvolte, in seguito informate delle proprie facoltà di legge. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 5 luglio.
Altre richieste al 112 per litigi sono giunte nelle stesse ore anche dai comuni di Biella e Strona.