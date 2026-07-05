Monte Mars Marathon e Sordevolo Coda, oltre 150 al via FOTO e VIDEO

Monte Mars Marathon e Sordevolo Coda, oltre 150 al via (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it e staff organizzativo)

In una bellissima giornata di sole questa mattina, 5 luglio, dall’anfiteatro della Passione di Sordevolo sono partiti oltre 150 atleti verso il cuore della Valle Elvo.

Una sfida su due gare, la Marathon Monte Mars e la Sordevolo-Coda in un bellissimo territorio: passando attraverso il paese, gli atleti hanno percorso strade comunali e angoli di sottobosco.

I primi arrivi sono attesi sulla Sordevolo-Coda da 12 chilometri e 1650 metri di dislivello mentre gli altri proseguiranno sul tracciato Marathon da 40 km e 3000m D+.

L’organizzazione sta predisponendo volontari sul percorso e diversi ristori per accogliere il passaggio degli atleti.