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CSEN News | 05 luglio 2026, 08:30

Monte Mars Marathon e Sordevolo Coda, oltre 150 al via FOTO e VIDEO

L’organizzazione sta predisponendo volontari sul percorso e diversi ristori per accogliere il passaggio degli atleti.

Monte Mars Marathon e Sordevolo Coda, oltre 150 al via (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it e staff organizzativo)

Monte Mars Marathon e Sordevolo Coda, oltre 150 al via (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it e staff organizzativo)

In una bellissima giornata di sole questa mattina, 5 luglio, dall’anfiteatro della Passione di Sordevolo sono partiti oltre 150 atleti verso il cuore della Valle Elvo. 

Una sfida su due gare, la Marathon Monte Mars e la Sordevolo-Coda in un bellissimo territorio: passando attraverso il paese, gli atleti hanno percorso strade comunali e angoli di sottobosco. 

I primi arrivi sono attesi sulla Sordevolo-Coda da 12 chilometri e 1650 metri di dislivello mentre gli altri proseguiranno sul tracciato Marathon da 40 km e 3000m D+. 

L’organizzazione sta predisponendo volontari sul percorso e diversi ristori per accogliere il passaggio degli atleti.

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Redazione g. c.

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