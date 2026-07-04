Biella, auto finisce contro un palo della luce: lunghe code in via Cernaia e via Carso FOTO

Sarà da chiarire la dinamica del sinistro stradale, avvenuto nella mattinata di oggi, 4 luglio, alla rotonda tra via Cernaia e via Carso.

Dalle prime ricostruzioni, un’auto è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica per cause al vaglio delle forze dell’ordine. La persona al volante è stata poi soccorsa e assistita dai sanitari del 118.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità.

Al momento si registrano lunghe code in direzione di Biella con deviazioni del traffico: al momento, infatti, resta chiusa la strada per Chiavazza, in attesa della rimozione del veicolo e del completamente degli accertamenti di rito.