Nuoto, In Sport Rane Rosse seconde in Lombardia ai Regionali Esordienti B

Secondo posto storico per il team Esordienti B In Sport Rane Rosse ai campionati regionali lombardi. Il team, del quale fanno parte anche i giovanissimi atleti di Biella e Crescentino, si è arreso solo alla DDS, vincitrice della classifica a squadre con 123 punti contro i 113 di In Sport.

Determinanti le prove degli atleti biellesi e crescentinesi, allenati dai tecnici Timothy Zanolini, Claudia Passini e Alberto Bario.

Per il team di Biella doppio oro per Ernesto Marchionatti con le staffette 4x50 mista e stile libero. Oro per Tommaso Caneparo con la 4x50 mista. Bronzo per Allegra Bandini con la 4x50 stile libero.

Per il team di Crescentino doppio oro per Federico Nervo e Alessandro Corridore nelle staffette 4x50 stile libero e mista. Doppio bronzo per Viola Zucchelli nelle sue staffette. Inoltre titolo di campione regionale per Corridore nei 100 delfino e secondo posto per Nervo nei 200 misti.

Si chiude così nel migliore dei modi la stagione degli Esordienti B, con un terzo posto nei Campionati Regionali Invernali, Coppa Lombardia e il secondo agli estivi.