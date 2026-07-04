Il nuovo petrolio è invisibile: la corsa mondiale ai chip più avanzati

Dentro lo smartphone che avete in tasca si nasconde un’opera di ingegneria che rasenta l’incredibile: decine di miliardi di interruttori microscopici, i transistor, incisi su una scheggia di silicio grande quanto un’unghia. Ogni volta che il telefono fa qualcosa, quegli interruttori si accendono e si spengono miliardi di volte al secondo. Nel 2026 questa corsa alla miniaturizzazione raggiunge una nuova frontiera, quella dei chip a 2 nanometri, che entrano in produzione di massa. È nanotecnologia allo stato puro: stiamo letteralmente costruendo macchine manipolando la materia alla scala degli atomi.

Quanto è piccolo un nanometro

Un nanometro è un miliardesimo di metro. È una dimensione così lontana dall’esperienza quotidiana che le parole faticano a contenerla. Provo con una proporzione: se ingrandissimo un nanometro fino a farlo diventare grande come una biglia, con lo stesso ingrandimento quella biglia diventerebbe grande quanto l’intero pianeta Terra. A 2 nanometri parliamo di strutture larghe una manciata di atomi affiancati. A questa scala la fisica cambia le sue regole: non si “disegna” più un circuito come si traccia una strada, si negozia con il comportamento dei singoli atomi e degli elettroni che vi scorrono dentro, governati dalle leggi della meccanica quantistica.

La legge che ha guidato mezzo secolo di progresso

Per oltre cinquant’anni l’industria dei chip ha seguito una rotta tracciata da una semplice osservazione, nota come legge di Moore: il numero di transistor che si riescono a stipare su un chip raddoppia, all’incirca, ogni due anni. È questa progressione a darci, generazione dopo generazione, dispositivi più potenti, più piccoli e meno costosi. È il motivo per cui il telefono che avete in tasca è enormemente più potente del computer che portò l’uomo sulla Luna.

Ma rendere le cose sempre più piccole sta diventando sempre più difficile e costoso. A queste dimensioni compaiono fenomeni che a scala più grande non esistono: gli elettroni cominciano a “filtrare” dove non dovrebbero, le correnti disperse generano calore, l’interruttore fatica a restare davvero spento. La miniaturizzazione, da sola, non basta più: occorre cambiare la forma stessa del transistor.

La rivoluzione dell’architettura

Ed è esattamente ciò che accade nel 2026. Il salto non è soltanto “più piccolo”, è un cambio di geometria. Si passa ai transistor Gate-All-Around, detti anche nanosheet: il “rubinetto” che controlla il flusso della corrente avvolge il canale da tutti i lati, anziché da tre soli come nella generazione precedente. È il cambiamento strutturale più importante degli ultimi quindici anni, e serve proprio a ristabilire un controllo perfetto sul passaggio degli elettroni, riducendo sprechi e dispersioni. Il risultato, rispetto ai chip di oggi, è concreto: prestazioni più alte, consumi sensibilmente inferiori a parità di velocità, densità ancora maggiore. In una parola, dispositivi più potenti che durano di più con una carica.

Le macchine impossibili che stampano l’invisibile

C’è un dettaglio che pochi conoscono e che da solo varrebbe un racconto di fantascienza. Per “stampare” circuiti a questa scala servono macchine che usano la luce ultravioletta estrema (EUV), generata in un modo a dir poco surreale: gocce microscopiche di stagno vengono colpite a ripetizione da impulsi laser potentissimi, trasformandosi in un plasma che emette la luce giusta per disegnare dettagli larghi pochi atomi. Queste macchine, grandi come un autobus e costose centinaia di milioni di euro l’una, sono prodotte da una sola azienda al mondo, nei Paesi Bassi. L’intera civiltà digitale, dai data center agli smartphone, poggia su questo collo di bottiglia tecnologico. Una fabbrica di chip all’avanguardia, oggi, può costare decine di miliardi: cifre da programma spaziale.

IL CAMMINO VERSO L’INFINITAMENTE PICCOLO

Planare → FinFET (transistor 3D) → Gate-All-Around / nanosheet (2026) → CFET (transistor impilati)

• 1 nanometro = un miliardesimo di metro; un angstrom è ancora dieci volte più piccolo

• Decine di miliardi di transistor su un chip grande come un’unghia

• La legge di Moore: il numero di transistor raddoppia circa ogni due anni ma sta rallentando

• Per incidere a questa scala servono le macchine a luce ultravioletta estrema (EUV)

E quando il silicio non basterà più?

Qui comincia la parte davvero rivoluzionaria, quella che si gioca nei laboratori di ricerca di tutto il mondo, Italia compresa. Il silicio si sta avvicinando a un muro fisico: sotto una certa dimensione, semplicemente, smette di comportarsi bene. La risposta va in due direzioni complementari. La prima è costruire in verticale: invece di rimpicciolire ancora, si impilano i transistor uno sopra l’altro (l’architettura chiamata CFET), come si fa con i grattacieli quando in città manca lo spazio in pianta. La seconda è ancora più affascinante: abbandonare il silicio per i materiali bidimensionali, come il grafene e altri composti spessi un solo atomo, capaci di condurre l’elettricità in modi che il silicio non potrà mai eguagliare. È la promessa di un’elettronica “oltre il silicio”, ed è un campo su cui lavorano anche i nostri politecnici e centri di ricerca.

La posta in gioco è geopolitica

C’è un’ultima dimensione che non possiamo ignorare, ed è forse la più attuale. Questi chip sono il “petrolio” del nostro tempo: sono dentro le automobili, gli elettrodomestici, i macchinari industriali, gli impianti, i dispositivi medici, i sistemi di difesa. Senza di essi, l’economia moderna si ferma. Lo abbiamo toccato con mano durante la grande carenza di semiconduttori di qualche anno fa, quando interi stabilimenti, dall’automotive in giù, rimasero a singhiozzo per la mancanza di componenti che costano pochi centesimi.

Eppure, la capacità di produrre i chip più avanzati è concentrata in pochissime aziende e in poche aree del mondo, con l’isola di Taiwan in posizione assolutamente centrale. Da qui la corsa di Stati Uniti ed Europa a riportare in casa parte della produzione, con piani di investimento pubblico da decine di miliardi: una partita di sovranità tecnologica prima ancora che industriale. E quando un’intera economia poggia su un componente così strategico, la sua sicurezza, la sua tracciabilità e la sua disponibilità diventano una questione che riguarda tutti, imprese e cittadini, ben oltre i laboratori. È il punto in cui la nanotecnologia incontra il mio mestiere: garantire che ciò su cui poggiamo sia affidabile, e non manipolabile.

La prossima volta che sbloccate il telefono, provate a ricordarlo: state tenendo in mano una città invisibile, popolata da decine di miliardi di abitanti grandi come atomi, costruita con una precisione che fino a pochi anni fa apparteneva soltanto alla fantascienza. E la cosa più straordinaria è che, a quella scala, la rivoluzione è appena cominciata.

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.seccomarco.com