 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 02 luglio 2026, 15:46

Monopattini elettrici, le nuove regole

Dal 16 luglio chi utilizza il monopattino elettrico deve avere anche l'assicurazione

Monopattini elettrici, le nuove regole

Monopattini elettrici, le nuove regole

Il conducente deve avere almeno 14 anni, non può trasportare passeggeri, animali o oggetti, è obbligato a indossare il casco (conforme alle norme tecniche UNI EN 1078 o UNI EN 1080). Sono solo alcune delle novità che riguardano l'utilizzo dei monopattini elettrici, i nuovi protagonisti della mobilità urbana ma non solo, sempre più diffusi non solo tra i giovanissimi. 

Ma ce ne sono altre: dal 16 maggio 2026 è obbligatoria la targa, la velocità massima consentita è di 20 km/h orari in strada e 6 km/h nelle aree pedonali (dove non è espressamente vietata la circolazione); vige l'obbligo di indicatori luminosi nel mezzo, di svolta e di frenata, così come di luci anteriori e posteriori per l’uso nelle ore buie e in condizioni di scarsa visibilità,  nonché di giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità nelle ore notturne (da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità) e non può circolare sulle strade extraurbane e sulle vie urbane che prevedono un limite di velocità superiore a 50 km/h e sui marciapiedi, dove è consentita soltanto la conduzione a mano.

E..dal 16 luglio chi utilizza il monopattino elettrico deve avere anche la copertura assicurativa o rischia fino a 100 euro di multa.

Come si fa a mettere la targa? Ci si può rivolgere all' ACI, alle agenzie di pratiche automobilistiche, o accedere direttamente online al Portale dell’Automobilista utilizzando le proprie credenziali SPID o la Carta d’identità elettronica. La targa ha un costo fisso di 8,66€, pagabile tramite il sistema PagoPA, che comprende le spese di produzione e una quota destinata a fondi per la sicurezza stradale. Importante da sapere che è identificativa del proprietario, non del veicolo: in caso di sostituzione del mezzo, si può ricollocare su quello nuovo.

Chi circola senza, incorre in una sanzione amministrativa che va da 100 a 400 euro.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore