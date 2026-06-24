Walking Football, la UEFA lancia la EURO Cup 2026: in campo anche l'Italia, c'è il biellese Roberto Boglietti

Per la prima volta la UEFA organizza ufficialmente un torneo di Walking Football, la disciplina praticata principalmente da uomini e donne ‘over 60’ che prevede partite di calcio disputate senza scatti e senza salti.

Il 'Calcio camminato' è in espansione in tutta Europa: la competizione, con fini dichiaratamente inclusivi, è promossa dalla Divisione Sostenibilità UEFA (Social and Environmental Sustainability) e si inquadra a pieno nella policy 'Salute e Benessere' della Strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale messa in atto da UEFA e FIGC.

La EURO Cup 2026 si disputerà giovedì 25 giugno al Colovray Sports Centre di Nyon (Svizzera) e vedrà la partecipazione dell'Italia, invitata insieme ad altre 7 nazionali: Cechia, Croazia, Germania, Grecia, Portogallo, Scozia e Spagna. Le squadre arriveranno a Nyon mercoledì 24 (nel tardo pomeriggio avrà luogo il sorteggio) e scenderanno in campo il giorno dopo. Le 8 partecipanti saranno suddivise in due gruppi da 4 squadre, con 3 partite per ogni Nazionale che sono in programma giovedì, dalla mattina presto fino alle 10.

Le fasi finali sono in calendario tra le 10.15 e le 12.20: prevedono semifinali 'incrociate' (prima del gruppo A contro seconda del gruppo B e prima del gruppo B contro seconda del gruppo A) e poi la finale tra le due vincenti (le perdenti giocheranno per il terzo e quarto posto). Stessa formula per stabilire le posizioni dal quinto all'ottavo posto.

Ogni nazione sarà presente con una squadra composta da 9 giocatori, che si sfideranno in partite ‘6 contro 6’. La selezione dei convocati ha seguito le seguenti disposizioni UEFA: dei 9 giocatori totali, 4 devono essere donne (2 sopra ai 55 anni e 2 sopra i 60 anni). I 5 giocatori uomini devono avere invece almeno 60 anni compiuti.

La rappresentativa italiana, che vestirà le classiche maglie azzurre, è stata selezionata, attraverso i vari coordinamenti regionali, dalla Lega Nazionale Dilettanti, che ne gestisce l'attività con il supporto della FIGC.

La squadra è composta dai seguenti giocatori: Francesca Benigno, Paola D'Angieri, Maria Cristina Kilan, Mara Perino, Ciro Cofano, Massimo Linarello, Giovanni Mazzarella, Marco Ramella e Roberto Rosati. Il tecnico, scelto dal team manager biellese Roberto Boglietti, è Luigi Martinoli. Del team staff fa parte anche il medico Antonello Perucca.