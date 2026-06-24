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Calcio | 24 giugno 2026, 12:00

Walking Football, la UEFA lancia la EURO Cup 2026: in campo anche l'Italia, c'è il biellese Roberto Boglietti

L'evento sportivo si disputerà giovedì 25 giugno al Colovray Sports Centre di Nyon (Svizzera).

Foto dal sito web di FIGC

Foto dal sito web di FIGC

Per la prima volta la UEFA organizza ufficialmente un torneo di Walking Football, la disciplina praticata principalmente da uomini e donne ‘over 60’ che prevede partite di calcio disputate senza scatti e senza salti.

Il 'Calcio camminato' è in espansione in tutta Europa: la competizione, con fini dichiaratamente inclusivi, è promossa dalla Divisione Sostenibilità UEFA (Social and Environmental Sustainability) e si inquadra a pieno nella policy 'Salute e Benessere' della Strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale messa in atto da UEFA e FIGC.

La EURO Cup 2026 si disputerà giovedì 25 giugno al Colovray Sports Centre di Nyon (Svizzera) e vedrà la partecipazione dell'Italia, invitata insieme ad altre 7 nazionali: Cechia, Croazia, Germania, Grecia, Portogallo, Scozia e Spagna. Le squadre arriveranno a Nyon mercoledì 24 (nel tardo pomeriggio avrà luogo il sorteggio) e scenderanno in campo il giorno dopo. Le 8 partecipanti saranno suddivise in due gruppi da 4 squadre, con 3 partite per ogni Nazionale che sono in programma giovedì, dalla mattina presto fino alle 10.

Le fasi finali sono in calendario tra le 10.15 e le 12.20: prevedono semifinali 'incrociate' (prima del gruppo A contro seconda del gruppo B e prima del gruppo B contro seconda del gruppo A) e poi la finale tra le due vincenti (le perdenti giocheranno per il terzo e quarto posto). Stessa formula per stabilire le posizioni dal quinto all'ottavo posto.

Ogni nazione sarà presente con una squadra composta da 9 giocatori, che si sfideranno in partite ‘6 contro 6’. La selezione dei convocati ha seguito le seguenti disposizioni UEFA: dei 9 giocatori totali, 4 devono essere donne (2 sopra ai 55 anni e 2 sopra i 60 anni). I 5 giocatori uomini devono avere invece almeno 60 anni compiuti.

La rappresentativa italiana, che vestirà le classiche maglie azzurre, è stata selezionata, attraverso i vari coordinamenti regionali, dalla Lega Nazionale Dilettanti, che ne gestisce l'attività con il supporto della FIGC. 

La squadra è composta dai seguenti giocatori: Francesca Benigno, Paola D'Angieri, Maria Cristina Kilan, Mara Perino, Ciro Cofano, Massimo Linarello, Giovanni Mazzarella, Marco Ramella e Roberto Rosati. Il tecnico, scelto dal team manager biellese Roberto Boglietti, è Luigi Martinoli. Del team staff fa parte anche il medico Antonello Perucca.

c. s. FIGC g. c.

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