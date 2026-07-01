mercoledì 01 luglio
Case popolari, Atc punta su riqualificazione ed efficientamento energetico
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ECONOMIA | 01 luglio 2026, 17:07

Case popolari, Atc punta su riqualificazione ed efficientamento energetico

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Case popolari, Atc punta su riqualificazione ed efficientamento energetico

La riqualificazione degli alloggi, l'efficientamento energetico e l'autorecupero sono al centro della gestione del patrimonio delle Agenzie territoriali per la casa piemontesi, con l'obiettivo di aumentare la disponibilità di alloggi assegnabili a chi si trova in situazione di emergenza abitativa.
È quanto emerso nel corso dell'audizione con i rappresentanti di Atc Piemonte centrale, Piemonte sud e Piemonte nord, svoltasi nella seconda Commissione presieduta da Marina Bordese.
“Attraverso l'utilizzazione di fondi propri, aiuti da fondazioni bancarie e l'autorecupero lavoriamo per rendere assegnabili più alloggi possibile. Vi è anche un grande impegno nei confronti della morosità incolpevole e un collegamento costante con i comuni e con i consorzi”. Lo hanno dichiarato i rappresentanti Atc, che hanno inoltre sottolineato la necessità di risolvere a livello politico la questione dell'Imu, che comporta una partita di giro di pagamenti a saldo sostanzialmente zero per l'amministrazione nel suo complesso.
Nel corso dell'audizione sono intervenuti per chiedere chiarimenti Nadia Conticelli, Domenico Ravetti e Emanuela Verzella (Pd), Alice Ravinale (Avs) e la stessa vicepresidente Bordese.

Ufficio Stampa Nominativo Alessandro Bruno, s.zo.

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