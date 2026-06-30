Caro energia, Pichetto Fratin da Montreal: "Intervenire per imprese e cittadini, tutelando i più vulnerabili" VIDEO

Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha partecipato oggi alla Tavola rotonda sulle politiche volte a migliorare l'accessibilità economica dell'energia per le famiglie, nell’ambito dell’11ª Conferenza Globale sull’Efficienza Energetica dell’Agenzia Internazionale dell’Energia.

L'aumento dei costi del gas sta esercitando una forte pressione al rialzo sulle tariffe elettriche, penalizzando la competitività degli Stati più dipendenti da questa risorsa (come l’Italia). Inoltre, sul piano sociale, questo incremento si riflette direttamente sulle bollette delle famiglie, aggravando il rischio di povertà energetica.

È quindi una urgenza primaria intervenire a tutela della competitività delle nostre imprese e del benessere dei nostri consumatori e cittadini, cercando di mitigare il fenomeno anche nel brevissimo termine attraverso il ricorso a misure emergenziali, e continuando a lavorare per ampliare e consolidare misure di carattere strutturale.

“Mi preme rimarcare - ha evidenziato Pichetto Fratin - che l'efficienza energetica è concepita come un pilastro strutturale della politica italiana; molte disposizioni normative e strumenti di supporto per interventi di efficienza energetica sono stati introdotti nel nostro Paese nel corso del tempo e, nel mio mandato, sono in continuo aggiornamento e potenziamento”.

“In questa fase di incertezza, confermare la stabilità di tali misure e introdurne di nuove in linea con le attese - ha aggiunto - è fondamentale per stimolare nuovi e crescenti investimenti, dando un segnale di sicurezza al mercato (soprattutto quello dei prodotti efficienti e dei servizi energetici), e rendendo il terreno fertile per la nascita di modelli finanziari efficaci”.

“L’Italia - ha ricordato il ministro - è da tempo impegnata sul tema della misurazione dell’evoluzione delle condizioni di vulnerabilità delle famiglie rispetto ai prezzi dell’energia, della sostenibilità economica dell'accesso all'energia e in generale del tema della “

L’esempio dell’impegno nazionale - ha concluso Pichetto Fratin - è la realizzazione del progetto EPIC (Energy Poverty Indicator Calculation) per la misurazione standardizzata del fenomeno della povertà energetica realizzato da GSE, AU e MASE, con un finanziamento dell’Unione Europea, e che ha ottenuto grande apprezzamento a livello di internazionale”