Imprenditoria femminile, rinnovato comitato Camera di Commercio Alto Piemonte: la presidente è Elena Bona

Si è insediato questa mattina, venerdì 26 giugno, il nuovo Comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Il Comitato, che resterà in carica per i prossimi cinque anni, è formato da tredici componenti effettivi più due supplenti, nominati dalla Giunta camerale tra i consiglieri e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola.

«Le imprese dell’Alto Piemonte a conduzione femminile sono oltre 16mila, quasi il 23% del totale delle attività complessive del quadrante. Si tratta dunque di una componente significativa della nostra economia, che merita attenzione anche perché l’emancipazione economica e finanziaria delle donne è fondamentale per l’evoluzione della società civile» commenta Angelo Santarella, presidente della Camera di Commercio. «Il territorio ha dimostrato questa attenzione già in sede di rinnovo del Consiglio camerale, che infatti oggi è composto per il 45% da donne, in aumento rispetto al mandato precedente. Il nuovo Comitato, il cui obiettivo è valorizzare l’importante contributo femminile allo sviluppo e alla competitività del sistema economico, ha quindi un’indicazione chiara sulla sua rilevanza e sui suoi orizzonti di azione».

Durante la riunione di insediamento i componenti del Comitato hanno eletto come presidente per il mandato 2026-2031 Elena Bona, imprenditrice del settore costruzioni in rappresentanza del comparto industria. Vicepresidenti sono state nominate Elisabetta Belletti e Michela Maggi.

«Ringrazio tutti i componenti per la fiducia che mi hanno dimostrato, così come la presidente uscente Elisabetta Belletti per l’impegno che ha profuso in questi anni» dichiara la neopresidente Elena Bona. «Sono da sempre convinta che le donne in impresa rappresentino una grande opportunità, sia per loro stesse sia per l’economia in generale. Il Comitato, negli scorsi cinque anni, ha erogato circa 100 ore di formazione a 300 imprenditrici del territorio. L’intento è quello di proseguire nella direzione del supporto alle imprese femminili, per fare fiorire queste opportunità e trasformarle in realtà imprenditoriali che partecipano alla vita economica del territorio».

Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Componenti per il mandato 2026-2031:

effettivi

· Bona Elena (Industria)

· Mattachini Donatella (Artigianato)

· Metaldi Lorella (Artigianato)

· Belletti Elisabetta (Commercio)

· Mortara Daniela (Commercio)

· Consiglio Valentina (Commercio)

· Cerutti Marco (Trasporti)

· Bongiovanni Irene (Cooperazione)

· Negro Tiziana (Servizi)

· Piaterra Elis (Servizi)

· Maggi Michela (Altri settori)

· Travaglini Katia (Associazione consumatori)

· Cremonini Elisabetta (Liberi professionisti)

supplenti

· Ceruti Emanuela (Agricoltura)

· Mauceri Maria Luisa (Organizzazioni sindacali)