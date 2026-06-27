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ECONOMIA | 27 giugno 2026, 08:30

Credito al consumo: “Tra tassi e promesse, serve più chiarezza”

Perché una proposta commerciale funzioni davvero, deve essere chiara, misurabile e comprensibile. E qui arrivano le sorprese.

Credito al consumo, pubblicità e trasparenza

Credito al consumo, pubblicità e trasparenza

Il mercato del credito è cambiato profondamente: non sono più solo le banche a proporre finanziamenti, ma anche finanziarie, venditori e fornitori di beni o servizi, attraverso formule come rate, noleggio, locazione e abbonamento.

In questo scenario la comunicazione pubblicitaria ha un ruolo decisivo, soprattutto quando promette tassi bassi, agevolazioni o soluzioni “su misura”. Ma tra tasso zero, TAEG elevati e reale convenienza per il consumatore, la trasparenza diventa fondamentale.

Perché una proposta commerciale funzioni davvero, deve essere chiara, misurabile e comprensibile. E qui arrivano le sorprese.

Link articolo : https://www.atlantide.biz/credito-al-consumo-pubblicita-e-trasparenza-quando-la-comunicazione-deve-diventare-informazione/ 

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Paolo Mander

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