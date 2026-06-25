Alpini di Ponderano in lutto, è “andato avanti” Giuseppe Di Liddo

Lutto tra gli Alpini di Ponderano per la morte di Giuseppe Di Liddo, vicecapogruppo stimato e apprezzato per le sue qualità umani. Aveva 75 anni.

A ricordarlo, in queste ore, le stesse penne nere sui propri canali social: “Con profondo dolore annunciamo che Giuseppe Di Liddo ha posato lo zaino ed è andato avanti. Ciao Ciccio, ci mancherà il tuo sorriso, la tua simpatia, le tue storie e il tuo modo di essere sempre presente con allegria. Ti ricorderemo sempre”.

È possibile rendergli visita presso la Casa Funeraria Defabianis, a Biella, nei seguenti orari: 8.30-12.30 e 14-17.30.

Il funerale, invece, sarà celebrato a Vigliano Biellese nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta alle 10 di sabato 27 giugno. Sempre qui, sarà recitato il Santo Rosario alle 18 di domani.