ANA, Marco Fulcheri nominato collaboratore della Commissione “Futuro Associativo”

Nuovo incarico all’interno dell’Associazione Nazionale Alpini per il Presidente della sezione di Biella Marco Fulcheri. Con una comunicazione ufficiale firmata dal presidente nazionale Sebastiano Favero, è stata resa nota la nomina di Fulcheri a collaboratore della Commissione “Futuro Associativo”.

La decisione è stata assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale nel corso della seduta del 13 giugno. La nomina rappresenta un riconoscimento dell’impegno e della disponibilità dimostrati da Fulcheri nell’ambito delle attività associative.

Nella lettera ufficiale, il presidente nazionale ha espresso il proprio ringraziamento per la disponibilità offerta dal neo collaboratore, formulando al tempo stesso gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. Un ruolo che si inserisce nel percorso di approfondimento e progettazione volto a individuare strategie e strumenti utili a garantire la crescita e la continuità dell’Associazione Nazionale Alpini nel futuro.