Centro Estivo Lessona, aperte le iscrizioni per le grandi gite finali

Gardaland e Leolandia, due destinazioni simbolo del divertimento per concludere il percorso estivo. Famiglie ed esterni potranno partecipare insieme ai bambini.



Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alle gite finali del Centro

Estivo Lessona 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate per

bambini e ragazzi.

Il prossimo 31 luglio il progetto educativo "Passaporto per l'Estate"

porterà i partecipanti a vivere un'ultima grande esperienza fuori porta:

i bambini dell'Ala del Gabbiano trascorreranno la giornata a Leolandia,

mentre i ragazzi di Operazione Sole – Missione Estate raggiungeranno

Gardaland Park, il più grande parco divertimenti d'Italia.



Le due uscite rappresentano il momento conclusivo di un percorso che,

settimana dopo settimana, accompagna i bambini in un viaggio fatto di

gioco, amicizia, scoperta e crescita, seguendo il filo conduttore del

"Passaporto per l'Estate". Anche quest'anno l'organizzazione ha scelto di aprire la partecipazione non soltanto agli iscritti al Centro Estivo, ma anche ai familiari e

agli esterni, offrendo così l'opportunità di condividere una giornata di

divertimento insieme ai ragazzi.



Gli iscritti potranno scegliere se vivere la gita accompagnati da un

familiare maggiorenne oppure insieme agli animatori del Centro Estivo,

che garantiranno l'assistenza per tutta la giornata. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a venerdì 3 luglio, termine fissato per consentire l'organizzazione dei pullman, delle prenotazioni e di tutti gli aspetti logistici.



Il Centro Estivo Lessona rappresenta ogni anno una delle realtà

educative ed aggregative più partecipate del territorio, coinvolgendo

centinaia di bambini, decine di giovani animatori e numerosi volontari.



Per maggiori informazioni e per iscriversi alle gite è possibile

accedere al portale dedicato sul sito www.centroestivolessona.it.