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Cossato e Cossatese | 26 giugno 2026, 18:11

Attività di formazione per la Polizia al salone polivalente di Quaregna Cerreto

Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 giugno 2027.

Attività di formazione per la Polizia al salone polivalente di Quaregna Cerreto

Attività di formazione per la Polizia al salone polivalente di Quaregna Cerreto

La Polizia di Stato di Biella terrà sessioni addestrative presso il salone polifunzionale di Quaregna Cerreto, dedicate alle tecniche operative e alle procedure di sicurezza. Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 giugno 2027.

L’iniziativa rientra nel programma di formazione e aggiornamento professionale degli operatori, con l’obiettivo di mantenere elevati standard di intervento e garantire un costante livello di sicurezza sul territorio. Attraverso una delibera di giunta l'amministrazione di Quaregna Cerreto concede in particolare alla Questura di Biella il patrocinio e l’utilizzo gratuito della struttura, riconoscendo il valore della collaborazione tra enti locali e istituzioni dello Stato, considerata un elemento importante per il rafforzamento della sicurezza pubblica.

Il provvedimento è stato adottato nel rispetto del regolamento comunale sui patrocini e contributi, trattandosi di attività senza scopo di lucro, e non comporta oneri economici per l’amministrazione.

Tra le condizioni previste figura l’obbligo di utilizzare il salone nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali, con la riconsegna della struttura in ordine dopo ogni utilizzo.

s.zo.

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