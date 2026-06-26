Incidenti a catena nel Biellese, una pianta crolla a terra e finisce su un'auto

Nuova raffica di incidenti stradali nel Biellese.

Due sono avvenuti nel capoluogo di provincia dove però non si sono registrate persone ferite. Una conducente, però, è finita nei guai perché sarebbe stata trovata con la patente di guida ritirata. Inevitabile, a questo punto, il sequestro del mezzo.

Altri due sinistri sono avvenuti nel vicino Cossatese, dove sono intervenuti i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi.

Infine, tra i comuni di Cerrione e Zimone, una pianta ha colpito un’auto nella notte appena trascorsa. Fortunatamente l’uomo alla guida è rimasto indenne mentre l’albero è stato rimosso dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme ai Carabinieri.