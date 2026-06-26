 / CRONACA

CRONACA | 26 giugno 2026, 15:30

Incidenti a catena nel Biellese, una pianta crolla a terra e finisce su un'auto

Una donna alla guida, invece, sarebbe stata trovata con la patente di guida ritirata.

Incidenti a catena nel Biellese, una pianta crolla a terra e finisce su un'auto (foto di repertorio)

Incidenti a catena nel Biellese, una pianta crolla a terra e finisce su un'auto (foto di repertorio)

Nuova raffica di incidenti stradali nel Biellese. 

Due sono avvenuti nel capoluogo di provincia dove però non si sono registrate persone ferite. Una conducente, però, è finita nei guai perché sarebbe stata trovata con la patente di guida ritirata. Inevitabile, a questo punto, il sequestro del mezzo. 

Altri due sinistri sono avvenuti nel vicino Cossatese, dove sono intervenuti i militari dell’Arma per la raccolta dei rilievi. 

Infine, tra i comuni di Cerrione e Zimone, una pianta ha colpito un’auto nella notte appena trascorsa. Fortunatamente l’uomo alla guida è rimasto indenne mentre l’albero è stato rimosso dai Vigili del Fuoco, giunti sul posto assieme ai Carabinieri.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore