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CRONACA | 08 giugno 2026, 17:30

Pecora ferita in un dirupo, il cane di un’educatrice la veglia nei boschi di Lessona e Masserano fino all’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, assieme al veterinario.

Pecora ferita in un dirupo, il cane di un’educatrice la veglia nei boschi di Lessona e Masserano fino all’arrivo dei soccorsi

Pecora ferita in un dirupo, il cane di un’educatrice la veglia nei boschi di Lessona e Masserano fino all’arrivo dei soccorsi

Un episodio toccante si è verificato ieri pomeriggio nei boschi tra Lessona e Masserano. Durante una passeggiata, un cane di nome Zues ha individuato una pecora in serie condizioni, bloccata sul fondo di un dirupo, e ha attirato l'attenzione della proprietaria, l’educatrice cinofila Silvia Fontana, con insistenti abbai.

“Era a diversi metri di distanza da dove ci trovavamo – racconta - Compresa la gravità della situazione ho immediatamente contattato il 112. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco e il veterinario di turno per prestare soccorso all'animale ferito”. 

In attesa dei soccorsi, il cane è rimasto accanto alla pecora senza mai allontanarsi. “Quasi a volerla assistere e incoraggiare a reagire – sottolinea Fontana - Un comportamento che ci ha colpito profondamente. Sembrava proprio che si fosse creato un legame empatico”.

Al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare entrambi gli animali; nelle stesse ore, è stato poi contattato anche il proprietario dell'ovino, le cui condizioni non sono al momento note.

In foto, Silvia Fontana con Zeus

In foto, Silvia Fontana con Zeus

g. c.

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