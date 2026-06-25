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Cossato e Cossatese | 25 giugno 2026, 18:00

Dolore a Masserano per la morte di Mario Iuliano, è stato vice caposquadra dell’AIB Gattinara

Dolore a Masserano per la morte di Mario Iuliano, è stato vice caposquadra dell’AIB Gattinara

Dolore a Masserano per la morte di Mario Iuliano, è stato vice caposquadra dell’AIB Gattinara

Dolore e lutto nella comunità di Masserano per la morte di Mario Iuliano, mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari. Aveva 64 anni. 

A ricordarlo, in queste ore, l'AIB Gattinara che, con grandissimo dispiacere, “si unisce al lutto dei familiari, per la perdita del proprio volontario e vice caposquadra”. Per anni è stato anche apprezzato e stimato caposquadra dell'AIB di Masserano.

I funerali, affidati all’Impresa Funebre Minero, avranno luogo alle 15 di domani, 26 giugno, nella chiesa parrocchiale di Masserano. Sempre qui, verrà recitato il Santo Rosario alle 18.30 di oggi.

g. c.

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