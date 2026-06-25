Polizia, due nuovi funzionari per la Questura di Biella

La Questura di Biella accoglie due nuovi funzionari della Polizia di Stato, recentemente usciti dal 114° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato.

Il Commissario Lorenzo Scivoletto, 32 anni, siracusano, è stato assegnato alla Questura di Biella. Fa ingresso nella Polizia di Stato nel 2018, frequentando il 202° Corso Allievi Agenti; ha, successivamente, vinto il concorso per Vice Ispettore, frequentando il 17° Corso Vice Ispettori. Nel corso della propria carriera ha prestato servizio presso le Questure di Prato e Modena.

Il Commissario Gianmarco Proietti, nato a Norcia nel 1988, è stato invece assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Biella. Entrato nella Polizia di Stato come Ispettore attraverso il 10° Corso di formazione, ha prestato servizio nelle sedi di Torino e Ivrea. I due Commissari, durante il periodo di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, hanno anche conseguito un master di II livello in Organizzazione, Management pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza presso la Luiss Guido Carli di Roma.

Il Questore di Biella Delia Bucarelli rivolge ai due Commissari i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.