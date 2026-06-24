Alla Camera il documentario "Niente di speciale": arriva anche la convocazione ai Virtus Summer Games FOTO

Approda alla Camera dei Deputati il documentario Niente di speciale di Alessio Di Cosimo, dedicato alla campionessa paralimpica biellese Nicole Orlando, atleta affetta da sindrome di Down. La proiezione è in programma venerdì 26 giugno alla presenza della stessa Nicole e della mamma Roberta.

Un importante riconoscimento per la sportiva biellese, protagonista di una storia di talento, determinazione e inclusione che il documentario racconta attraverso il suo percorso umano e agonistico.

La proiezione arriva in un momento particolarmente positivo per Nicole Orlando. Nei giorni scorsi, infatti, il 20 e il 21 giugno, l'atleta si è laureata ancora una volta campionessa italiana nel lancio del disco e del giavellotto ai Campionati Italiani agonistici FISDIR di atletica leggera disputati ad Abano Terme.

Non solo: per Nicole è inoltre arrivata la convocazione ai Virtus Summer Games 2026, manifestazione internazionale in programma dal 4 al 12 luglio a Bydgoszcz, in Polonia, dove rappresenterà l'Italia in una nuova e prestigiosa sfida sportiva.