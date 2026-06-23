All'esame di terza media in uniforme storica: la passione di Ismael per la Seconda guerra mondiale FOTO

A 14 anni ha deciso di trasformare una passione in un progetto scolastico originale e significativo. Ismael ieri lunedì 22 giugno si è presentato all'esame di terza media in una scuola di Biella, alla Salvemini che fa capo al comprensivo Biella 3, indossando una uniforme storica della Seconda guerra mondiale, utilizzata nelle attività di rievocazione che segue da tempo con l'Associazione Storico Culturale "J'Amis dël Quart ". Una scelta che ha attirato l'attenzione della commissione e che gli ha permesso di raccontare non solo un periodo fondamentale della storia contemporanea, ma anche il valore della memoria, della ricerca storica e della riflessione sulle conseguenze dei conflitti. Attraverso questa esperienza, il giovane studente ha voluto dimostrare come la storia possa essere vissuta e compresa in modo coinvolgente, senza mai perdere di vista il suo insegnamento più importante: l'importanza della pace. Qui di seguito un'intervista a Ismael.

Come è nata questa passione per la storia e, in particolare, per la Seconda guerra mondiale?

Fin da piccolo mi piacevano i documentari e i racconti storici. Crescendo ho iniziato a interessarmi sempre di più alla Seconda guerra mondiale perché è un periodo che mi ha affascinato molto ed è un periodo che va ricordato.

Che cosa sono esattamente le rievocazioni storiche?

Sono eventi nei quali appassionati e studiosi ricostruiscono momenti del passato. Si utilizzano uniformi, equipaggiamenti e oggetti riprodotti o conservati, sempre usati sia nel collezionismo e anche nei gruppi storici.

Cosa ti affascina di questo tipo di attività?

Mi affascina soprattutto l'oggettistica, il fatto di studiare e ricostruire questi eventi del passato e perchè è anche un momento in cui ci si trova tutti assieme per ricostruire questi eventi.

Alcune persone potrebbero pensare che la rievocazione della guerra significhi esaltare il conflitto. Cosa rispondi?

Lo scopo è ricordare e comprendere il passato. Attraverso la rievocazione si riflette sulle conseguenze della guerra e degli eventi successi in quegli anni.

Perché hai scelto questo argomento per il tuo esame?

Perché unisce una materia che studio a scuola, la storia, a una mia passione personale. Mi sembrava il modo migliore per parlare di qualcosa che conosco bene e che mi interessa davvero.

Cosa hai imparato grazie a questa esperienza?

A riconoscere le differenza tra fonti vere e false, a ricostruire il passato in maniera corretta ed evitare in futuro di ripetere gli errori commessi in passato.

C'è un messaggio che vorresti lasciare ai tuoi compagni?

Vorrei dire che la storia non è soltanto un insieme di date. E' tutto grazie a queste persone che si sono sacrificate per la libertà dell'Italia che oggi possiamo vivere in un mondo libero.

Grazie Ismael e in bocca al lupo per il tuo esame!

Grazie mille!