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COSTUME E SOCIETÀ | 18 giugno 2026, 11:00

Stefania Massera ricorda la notte prima degli esami: “Nessuna festa in piazza, ma avrei apprezzato l'idea"

Stefania Massera ricorda la notte prima degli esami: “Nessuna festa in piazza, ma avrei apprezzato l'idea&quot;

Stefania Massera ricorda la notte prima degli esami: “Nessuna festa in piazza, ma avrei apprezzato l'idea"

Stefania Massera, titolare della Pasticceria Massera di Sala Biellese, ha ricordi sfocati della notte che precede la Maturità: "Non ricordo con esattezza, ma i miei compagni sono venuti a casa mia per studiare insieme. La sera è probabile che fossi andata a dormire presto... sicuramente non c'era l'usanza di festeggiare in piazza, anche se avrei apprezzato molto l'idea. I miei genitori erano molto rigidi, per cui nessun colpo di testa era permesso".

G. Ch.

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Stefania Massera ricorda la notte prima degli esami: “Nessuna festa in piazza, ma avrei apprezzato l'idea&quot;

Stefania Massera ricorda la notte prima degli esami: “Nessuna festa in piazza, ma avrei apprezzato l'idea"

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