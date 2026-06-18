Stefania Massera, titolare della Pasticceria Massera di Sala Biellese, ha ricordi sfocati della notte che precede la Maturità: "Non ricordo con esattezza, ma i miei compagni sono venuti a casa mia per studiare insieme. La sera è probabile che fossi andata a dormire presto... sicuramente non c'era l'usanza di festeggiare in piazza, anche se avrei apprezzato molto l'idea. I miei genitori erano molto rigidi, per cui nessun colpo di testa era permesso".
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Stefania Massera ricorda la notte prima degli esami: “Nessuna festa in piazza, ma avrei apprezzato l'idea"
Stefania Massera, titolare della Pasticceria Massera di Sala Biellese, ha ricordi sfocati della...