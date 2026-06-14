AMA Biella, al via il Progetto Atti.Co per la salute della memoria: ultimi posti liberi per i colloqui in farmacia

Sono iniziati in questi giorni i primi colloqui del progetto "Atti.CO - Anziani ATTIvi e COnsapevoli”, un’iniziativa gratuita di prevenzione del decadimento cognitivo che è organizzata da AMA Biella in partnership con l’Associazione Vercellese Malati Alzheimer (AVMA) e finanziata con un contributo della Regione Piemonte all’interno del Piano per l’Invecchiamento Attivo.

I colloqui, di circa mezz’ora, si svolgono in farmacia e sono condotti da una psicologa che fornisce informazioni sulla prevenzione della perdita di memoria e sui corretti stili di vita che fanno bene al cervello. I colloqui si effettuano su prenotazione e, in questo momento, sono ancora disponibili alcuni posti liberi in due farmacie della città di Biella.

Queste le fasce orarie: venerdì 19 giugno, dalle 14 alle 16.30, e giovedì 25 giugno, dalle 15 alle 17.30. Se hai più di 65 anni e vuoi approfittare di questa opportunità, avendo qualche informazione in più, si può chiamare il numero 331.3584213 in questi giorni e orari per segnalare la tua partecipazione: lunedì pomeriggio, dalle 15 alle 18; martedì mattina, dalle 10 alle 12; martedì pomeriggio, dalle 15 alle 17.

Dopo il colloquio, in base alle valutazioni della psicologa, alcune persone potranno essere invitate a prendere contatto con il centro Mente Locale di AMA Biella per effettuare un ulteriore screening rapido di circa 20 minuti. Questo test valuta memoria, attenzione, linguaggio, funzioni esecutive e orientamento consentendo di individuare, in modo precoce, i segni del cosiddetto decadimento cognitivo lieve sul quale si può intervenire, con notevole successo, attraverso le attività di stimolazione cognitiva. Tutti gli studi scientifici recenti concordano sul fatto che agire il prima possibile sulle piccole perdite di memoria permette di guadagnare anni di salute ritardando l’insorgere di sintomi più seri.