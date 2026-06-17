118, a Biella quasi 14mila interventi con ospedalizzazione nel 2025: in aumento rispetto a 2 anni fa

Oltre 97mila missioni di soccorso gestite nel 2025 dalla Centrale Operativa 118 di Novara, in aumento rispetto alle oltre 94mila registrate nel 2024. Si tratta dei dati riferiti all’intero quadrante sanitario che comprende le province di Novara, Biella, Vercelli e Verbano Cusio Ossola.

Sono solo alcuni dei numeri del servizio di emergenza, totalmente gratuito, gestito dalla centrale operativa di Novara. I dati sono stati gentilmente concessi dalla direzione di Azienda Sanitaria Zero Piemonte che gestisce, tra le numerose funzioni, il servizio del Numero Unico Emergenza, oltre all’emergenza-urgenza extraospedaliera, compresa quella neonatale, il trasporto degli organi, il trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, la maxi-emergenza e l’elisoccorso.

Per quanto riguarda invece il Biellese, nel 2025 sono stati 13.914 gli interventi con ospedalizzazione all’Ospedale degli Infermi di Ponderano. Nella maggior parte dei casi il codice di gravità è risultato verde con 10.202 interventi. Seguono 2.750 codici gialli, 512 bianchi e 450 rossi. La somma delle diverse tipologie restituisce il totale delle ospedalizzazioni registrate nell’anno. Nel 2024 il totale delle ospedalizzazioni si era attestato sui 13.248 interventi.

Passando alle patologie più frequenti, il trauma risulta il caso più diffuso negli interventi di emergenza. Alle sue spalle si collocano le patologie cardiologiche, respiratorie e neurologiche, confermando sostanzialmente il trend già osservato negli anni precedenti.

Per quanto riguarda i mezzi impiegati negli interventi, i dati disponibili fanno riferimento all’intera attività della Centrale Operativa 118 di Novara e quindi all’insieme delle province del quadrante. L’ambulanza di base con due soccorritori a bordo risulta il mezzo più utilizzato, rappresentando il 71,3% degli interventi nel 2025, in leggero aumento rispetto al 70,5% del 2024. L’ambulanza avanzata con medico e infermiere e due soccorritori, è stata impiegata nel 24% dei casi, mentre quella avanzata con infermiere e due soccorritori) nel 3,2%.

Il rapporto tra le diverse tipologie di mezzi utilizzati è sostanzialmente omogeneo nei vari territori del quadrante e rispecchia quindi, anche la realtà del Biellese. Infine, nel quadrante della Centrale Operativa 118 di Novara sono attivi 16 mezzi di soccorso avanzato h24, 3 veicoli di soccorso avanzato h12 e 20 ambulanze di base operative in ogni fascia oraria.