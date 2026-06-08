100 anni di valori, gli Alpini di Pray Pianceri festeggiano uno storico anniversario FOTO

Giornate storiche per le comunità dell’alta Valsessera, in festa per il centenario di fondazione del gruppo degli Alpini di Pray Pianceri.

Il momento clou dell’anniversario è stata la sfilata delle penne nere di ieri, domenica 7 giugno, con la partecipazione di cittadini, autorità, associazioni, vessilli e gagliardetti. Dal piazzale Lora Totino, il corteo ha poi raggiunto la chiesa di Santa Rita, dove è stata celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione, è stata posata la corona al monumento dedicato ai Caduti, a cui è seguita l’inaugurazione di un cippo ricordo in onore a tutti gli Alpini d’Italia. La giornata si è conclusa con il pranzo di comunità, curato dai volontari della Pro Loco nei locali del salone polivalente.

Nei giorni precedenti, invece, si erano tenuti altri appuntamenti, tutti partecipati, tra cui la serata di presentazione del volume dedicato alla vita militare dell’ufficiale Gilberto Gilibert e alla storia del gruppo, con la presenza del generale (ris.) Pino Vaccino assieme all’autore Tiziano Bozio Madè senza dimenticare il concerto nella chiesa di Santa Rita con le corali “Alpin dal Rosa” e “Cesare Rinaldo”.