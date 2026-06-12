Castelletto Cervo celebra il 50° anniversario del Gruppo Alpini

Un traguardo importante per il Gruppo Alpini di Castelletto Cervo, Sezione ANA di Biella, che nel fine settimana del 13 e 14 giugno 2026 festeggerà il cinquantesimo anniversario della propria fondazione con un ricco programma di iniziative aperte alla comunità.

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 13 giugno alle ore 21 presso il Monastero Cluniacense, dove si terrà un concerto commemorativo che vedrà protagonisti la Filarmonica Cossatese e il Coro 100 Voci della Sezione ANA di Biella.

La giornata centrale dei festeggiamenti sarà quella di domenica 14 giugno. Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 presso la sede del Gruppo Alpini, in frazione Garella, per le operazioni di ammassamento e l'alzabandiera. Alle 9.15 prenderà il via la sfilata accompagnata dalla Fanfara Alpini di Pralungo, che raggiungerà il Monastero Cluniacense dove sarà celebrata la Santa Messa.

Al termine della funzione religiosa il corteo farà ritorno alla sede del gruppo per i saluti istituzionali e gli interventi delle autorità presenti. Il programma prevede inoltre la deposizione di una corona d'alloro al monumento dedicato alle "Penne Mozze", in memoria degli Alpini che hanno sacrificato la propria vita al servizio della Patria.

Le celebrazioni si concluderanno alle ore 12.00 con il tradizionale "Rancio Alpino del Cinquantesimo".