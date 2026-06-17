Un anno straordinario nel cuore verde del Biellese: il racconto di un piccolo grande gioiello, l'asilo di Zubiena FOTO

L'anno scolastico 2025/2026 è ormai arrivato alle sue battute finali e, guardandoci indietro, la sensazione che accomuna tutti noi genitori è di profonda gratitudine. Per la nostra scuola dell'Infanzia è stato un cammino intenso, vivo e ricco di emozioni, che ci ha visto camminare mano nella mano con i nostri bambini e le insegnanti. Immersa nella quiete e nella meravigliosa cornice verdeggiante di Zubiena, questa scuola si conferma ogni giorno di più un piccolo e prezioso gioiello incastonato nel territorio Biellese. Un luogo tranquillo e protetto, dove la serenità si respira in ogni angolo e dove i nostri figli crescono felici, stimolati da un'organizzazione attenta, calorosa e capace di mettere al centro il benessere di ognuno.

I nostri meravigliosi progetti: La vera forza di questo anno è stata la ricchezza delle attività proposte, pensate per accendere nei più piccoli la scintilla della curiosità e il desiderio spontaneo di imparare. I progetti sono stati tantissimi e tutti di grande valore: dall'emozione dell'acquaticità in piscina, alla magia del contatto con il cavallo, passando per la cura dell'orto didattico, dove i bambini hanno imparato a seguire con pazienza i ritmi della natura. Alcune giornate sono state scandite dalle note coinvolgenti della musicoterapia, dai primi passi divertenti con la lingua inglese e dai dolcissimi laboratori di uncinetto insieme alle nonne, un vero ponte del cuore tra diverse generazioni.

Accanto alle attività quotidiane, il calendario è stato costellato di momenti magici e di festa che resteranno nei ricordi più belli di noi famiglie: l'incanto del Natale, la gioia del "pigiama night" trascorso insieme, fino alla grande festa di fine anno, volata via tra le risate di un'entusiasmante caccia al tesoro e il calore di una cena condivisa. La novità più bella di quest'anno è nata proprio dalla nostra energia e dal nostro affetto di genitori: abbiamo unito le forze per fare un regalo speciale ai bimbi. Nel parco adiacente, abbiamo creato con le nostre mani un'incantevole aula a cielo aperto. Uno spazio protetto da un cancelletto sicuro, coperto e attrezzato con graziosi tavolini, dove i bambini possono fare merenda, fare attività e giocare immersi nella natura. Un vero e proprio angolo di paradiso che profuma di comunità e collaborazione.

È proprio questa sinergia così spontanea e profonda tra la dedizione delle insegnanti Donatella e Sara e la nostra partecipazione attiva a rendere unica la scuola dell'Infanzia di Zubiena. Una grande, affettuosa famiglia in cui i bambini possono muovere i primi passi nel mondo con il sorriso.

Buone vacanze a tutti! Arrivederci a settembre!