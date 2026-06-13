Street Art Riva Festival, il programma di sabato: stasera i 60 anni del Biella Jazz Club FOTO

Il conto alla rovescia è iniziato per il gran finale dello Street Art Riva Festival, la manifestazione che sta trasformando il quartiere Riva in un palcoscenico a cielo aperto fatto di arte, spettacolo, musica e momenti di condivisione. Dopo l'entusiasmo delle prime giornate, il programma di sabato e domenica promette di regalare al pubblico un susseguirsi di appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati di tutte le età.

Sabato tra mercato, yoga, jazz e spettacoli mozzafiato

La giornata di sabato si arricchisce grazie alla nuova collaborazione con CittàDelMarket, che dalle 15.30 alle 24 animerà Via Italia con espositori, produttori locali, artigiani e proposte a chilometro zero, offrendo ai visitatori l'occasione di scoprire eccellenze del territorio e curiosità artigianali.

Alle 17.30 spazio al benessere con un laboratorio gratuito di yoga guidato da Alessia Nenna, un momento aperto a tutti per ritagliarsi una pausa all'insegna del relax e della consapevolezza. Dalle 18.30 il Festival celebrerà inoltre un importante traguardo: i 60 anni del Biella Jazz Club, con un appuntamento speciale che riserverà una sorpresa tutta da scoprire ai partecipanti.

Dopo l'animazione dedicata ai più piccoli a cura di ZooFamily, la serata entrerà nel vivo con gli spettacoli che rappresentano il cuore della manifestazione. Alle 21.30, in Piazza San Giovanni Bosco, salirà sul palco Daniele Romano con il suo travolgente DJ Gray Show, una performance capace di fondere beatbox, comicità e giocoleria in uno spettacolo originale e sorprendente, dove pernacchie, oggetti comuni e ritmo diventano protagonisti di una vera festa scenica.

A seguire, in Piazza del Monte, il pubblico potrà lasciarsi conquistare da CIRCO del Duo Agua. Due clown, un carro traballante e un sogno ostinato daranno vita a uno spettacolo fatto di acrobazie improbabili, musica dal vivo e situazioni esilaranti, in un equilibrio perfetto tra poesia e comicità.

Il gran finale della giornata arriverà alle 23 con Madama Scintilla, pronta a illuminare il cielo del Festival con uno spettacolo di fuoco capace di lasciare il pubblico con il naso all'insù.

Domenica il gran finale tra swing e teatro di strada

La giornata conclusiva prenderà il via alle 10 nel giardino dell'Istituto Belletti Bona con uno spettacolo gratuito aperto a tutti. Un appuntamento particolarmente significativo per gli organizzatori, nato dalla volontà di portare la magia dell'arte di strada anche a chi ha maggiori difficoltà a raggiungere le aree principali del Festival.

Dalle 18 il cuore dello Street Art Village si riempirà di energia grazie alla Charleston Parade organizzata dall'associazione Crazy Swing Hornet. Le note dei Lucky Peppers accompagneranno il pubblico tra musica dal vivo, danze swing e un'atmosfera coinvolgente che trasporterà il quartiere in un'altra epoca.

La serata proseguirà con l'animazione di Mavi & Peppe e con l'atteso appuntamento finale realizzato in collaborazione con il Ratataplan Festival di Lessona. Protagonista sarà lo storico duo Meroni Zamponi, che porterà a Biella il celebre spettacolo Clown Spaventati Panettieri, una produzione che negli anni ha conquistato platee internazionali arrivando fino in Cina con oltre quaranta repliche. Tra impasti volanti, farine, acrobazie e irresistibili gag, i due eccentrici panettieri daranno vita a uno show poetico e divertente, capace di far sorridere e stupire spettatori di ogni età.

Con tre giorni ricchi di spettacoli, incontri, musica e intrattenimento, lo Street Art Riva Festival si conferma uno degli appuntamenti più vivaci e coinvolgenti dell'estate biellese, pronto a salutare il pubblico con un weekend all'insegna della creatività, della partecipazione e della magia dell'arte di strada nel cuore del quartiere Riva.