Regione: collaborazione su filiere industriali, infrastrutture e scienze della vita al centro del confronto tra Cirio e Fedriga

Si è svolto questa mattina al Grattacielo Piemonte l’incontro tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga.

Un importante momento di confronto per consolidare la stretta collaborazione istituzionale ed economica che esiste tra i due territori, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere industriali avanzate e la gestione delle grandi sfide infrastrutturali e logistiche del Paese.

"Piemonte e Friuli-Venezia Giulia rappresentano due motori trainanti dell'economia italiana, posizionati su assi geopolitici ed economici cruciali per l'Europa. Sono entrambe regioni di confine, capaci di parlare al mondo e posizionate in aree destinate a diventare sempre più strategiche nell’ottica dei grandi collegamenti europei per lo spostamento delle merci e delle persone” dichiarano Cirio e Fedriga.

Un particolare ambito di collaborazione e confronto è rappresentato dalla sanità e dalle scienze della vita, al centro dell’evento "Clustering life scienze and health: dagli ecosistemi di innovazione ai modelli integrati di sviluppo della filiera della salute", organizzato al Centro congressi dell’Unione Industriali, a cui hanno partecipato i due presidenti con l’obiettivo di condividere le migliori pratiche e favorire l’integrazione tra i rispettivi poli di eccellenza nel settore delle scienze della vita, delle biotecnologie e della medicina predittiva. L'obiettivo è favorire il trasferimento tecnologico tra università, startup e grandi industrie farmaceutiche e biomedicali dei due territori.