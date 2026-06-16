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ATTUALITÀ | 16 giugno 2026, 06:50

SNAI Valsesia-Valsessera, in arrivo 12 milioni di euro per lo sviluppo delle aree interne

Lo annuncia il presidente dell’Unione Montana del Biellese Orientale Cappio: “Un risultato che premia la visione e il lavoro di squadra dei territori montani”.

SNAI Valsesia-Valsessera, in arrivo 12 milioni di euro per lo sviluppo delle aree interne

SNAI Valsesia-Valsessera, in arrivo 12 milioni di euro per lo sviluppo delle aree interne

L’approvazione definitiva del finanziamento di 12 milioni di euro destinato alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della Valsesia e della Valsessera e conferma la volontà delle istituzioni di investire concretamente nello sviluppo delle aree montane.

Le risorse saranno destinate al progetto “Comunità, Competitività, Innovazione”, che prevede interventi strategici in diversi ambiti tra i quali: turismo, sanità, istruzione e mobilità. “Questo importante risultato – dichiara Davide Cappio, presidente dell’Unione Montana del Biellese Orientale – è il frutto di una visione condivisa e di un lungo lavoro di squadra che oggi consente ai nostri territori di beneficiare di risorse fondamentali per il loro sviluppo.”

Particolarmente significativa è stata la scelta della Regione Piemonte di cofinanziare il programma con risorse europee in misura superiore alla quota statale, a conferma dell’importanza strategica riconosciuta alle aree interne e montane per il futuro del Piemonte. “Desidero ringraziare il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Montagna e alle Aree Interne Marco Gallo per l’attenzione dimostrata nei confronti dei nostri territori - prosegue Cappio - Allo stesso tempo rivolgo un sincero apprezzamento a Francesco Pietrasanta e all’Unione Montana Valsesia per il lavoro svolto come ente capofila e al sindaco di Villa del Bosco Alessandro Todaro per la collaborazione. Questo finanziamento rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare i servizi, sostenere l’economia locale e rendere le nostre vallate sempre più attrattive per giovani, famiglie e imprese.”

“Quando i territori fanno rete e lavorano insieme – conclude Cappio – si creano le condizioni per costruire sviluppo, innovazione e qualità della vita. Questo finanziamento è una vittoria per tutte le comunità coinvolte e dimostra che le montagne piemontesi possono essere protagoniste del proprio futuro”.

Redazione g. c.

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