Città Studi lancia la formazione d’avanguardia per la sicurezza

Città Studi S.p.A. si conferma hub d’eccellenza per l'innovazione della sicurezza sul lavoro, registrando un successo per il workshop sulla sicurezza aziendale tenutosi lo scorso 9 giugno. L'evento ha visto la partecipazione di un gruppo misto di professionisti della sicurezza, responsabili di reparto e docenti, che sono stati formati attraverso il metodo LEGO® Serious Play® (LSP).

Il metodo LEGO® Serious Play® (LSP) è una metodologia di problem-solving basata sul principio che "le mani pensano prima della mente". Costruire fisicamente un concetto attiva aree cerebrali profonde, rendendo i pensieri visibili e condivisibili. Oggi la metodologia è applicata a livello globale da grandi aziende, università ed enti pubblici per la strategia, il team building e, sempre più, per la sicurezza sul lavoro.

Nell'ambito della prevenzione, LSP ribalta la formazione tradizionale basata su lezioni frontali. Costruendo modelli tridimensionali, i lavoratori superano le barriere emotive ed esprimono liberamente la propria percezione del rischio, segnalando dinamiche o criticità che difficilmente emergerebbero con una normale check-list. Questo approccio garantisce una partecipazione attiva del 100%, migliora la memorizzazione dei contenuti e permette di definire regole di sicurezza condivise direttamente da chi vive il reparto ogni giorno.

Guidati da Luisa Danieli, Senior Trainer, i partecipanti hanno vissuto un pomeriggio di alta concentrazione e dialogo autentico. I feedback raccolti sono stati unanimemente positivi, evidenziando tassi di partecipazione attiva del 100% e la produzione di impegni concreti e condivisi sulle procedure aziendali. “Sono soddisfatta degli output del workshop,-sostiene Danieli- ovvero la condivisione di Best Practice per lo sviluppo della cultura della sicurezza in azienda, buone pratiche che permetteranno alle/ai partecipanti di agire concretamente fin da subito. Questo è stato reso possibile dalla metodologia LSP che rende lo sharing di esperienze, idee e vissuti il cardine su cui ruota lo sviluppo delle interazioni durante l'aula”.

Città Studi inserisce la metodologia LSP nella propria offerta formativa, progettando workshop su misura (da 6 a 12 partecipanti) per le aziende del territorio. Il percorso di Città Studi nell'ambito della formazione d'avanguardia non si ferma. Il prossimo appuntamento in calendario del 17 giugno 2026, vede il workshop dal titolo: "Sicurezza nel TPS: strumenti Lean per prevenire gli infortuni".

Il seminario sarà condotto da Emanuele Cesari, stimato esperto di Lean Toyota Production System presso Toyota Material Handling. Durante il workshop verranno analizzati gli strumenti Lean applicati alla prevenzione, partendo dalle 5S e dal visual management come pilastri per ridurre il rischio e controllare le condizioni pericolose. Si approfondiranno poi le Gemba Walk focalizzate sulla sicurezza, l'approccio A3 per il problem solving strutturato nell'analisi degli incidenti e il coinvolgimento attivo degli operatori nei miglioramenti Kaizen.

Con questa doppietta di appuntamenti, Città Studi S.p.A. ribadisce il proprio impegno nel fornire alle imprese strumenti pratici, moderni ed efficaci per trasformare la sicurezza da obbligo normativo a valore aziendale partecipato. Il ciclo di Workshop Sicurezza 2026 è dedicato all'aggiornamento annuale obbligatorio per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Il progetto nasce nel contesto della continua evoluzione della sicurezza sul lavoro, accentuata dall’Accordo Stato-Regioni del luglio 2025, che promuove il miglioramento continuo come strumento essenziale per garantire formazione di alta qualità ed efficacia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Città Studi Biella in corso G. Pella 10 tel 015 8551111/89 formazione.sicurezza@cittastudi.org