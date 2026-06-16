Lavori sulla Crosa-Masserano, senso unico alternato per quattro giorni

Modifiche temporanee alla viabilità lungo la SP 230/A Crosa-Masserano, nel territorio comunale di Masserano. La Provincia di Biella ha emesso un’ordinanza per consentire i lavori di ripristino del manto stradale, in corrispondenza di precedenti interventi per la posa di una nuova linea elettrica.

Il provvedimento sarà in vigore da mercoledì 17 a sabato 20 giugno 2026, dalle 8 alle 18. Durante l’intervento verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri nel tratto compreso tra il km 3+460 e il km 3+850 della SP 230/A. Il cantiere potrà occupare una lunghezza massima di 100 metri. La zona interessata dai lavori si trova al di fuori della perimetrazione del centro abitato di Masserano. Su entrambi i sensi di marcia sarà installata la segnaletica temporanea.