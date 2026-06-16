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Valli Mosso e Sessera | 16 giugno 2026, 10:00

Valdilana, Plastic Free presente alla Festa di Mosso

Valdilana, Plastic Free presente alla Festa di Mosso (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Valdilana, Plastic Free presente alla Festa di Mosso (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

In occasione della Festa di Mosso, si è svolto un momento di sensibilizzazione ambientale promosso dall'associazione Plastic Free, con l'obiettivo di informare e coinvolgere cittadini e visitatori sul tema dell'inquinamento da plastica e sulla tutela del nostro territorio.

Grazie alla collaborazione con il comune di Valdilana che ne patrocina l’operato, i volontari di Plastic Free possono essere presenti durante feste, manifestazioni ed eventi locali per promuovere comportamenti più sostenibili e diffondere una maggiore consapevolezza ambientale.

“La salvaguardia del territorio passa anche dai piccoli gesti quotidiani: ridurre, riutilizzare, riciclare e partecipare alle iniziative di sensibilizzazione sono azioni concrete che possono fare la differenza – sottolinea l’amministrazione comunale - Un ringraziamento ai volontari di Plastic Free per il loro impegno e a tutti coloro che si sono fermati per informarsi, confrontarsi e contribuire alla diffusione di una cultura più attenta all'ambiente”.

g. c.

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