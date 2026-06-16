Valdilana, Plastic Free presente alla Festa di Mosso

In occasione della Festa di Mosso, si è svolto un momento di sensibilizzazione ambientale promosso dall'associazione Plastic Free, con l'obiettivo di informare e coinvolgere cittadini e visitatori sul tema dell'inquinamento da plastica e sulla tutela del nostro territorio.

Grazie alla collaborazione con il comune di Valdilana che ne patrocina l’operato, i volontari di Plastic Free possono essere presenti durante feste, manifestazioni ed eventi locali per promuovere comportamenti più sostenibili e diffondere una maggiore consapevolezza ambientale.

“La salvaguardia del territorio passa anche dai piccoli gesti quotidiani: ridurre, riutilizzare, riciclare e partecipare alle iniziative di sensibilizzazione sono azioni concrete che possono fare la differenza – sottolinea l’amministrazione comunale - Un ringraziamento ai volontari di Plastic Free per il loro impegno e a tutti coloro che si sono fermati per informarsi, confrontarsi e contribuire alla diffusione di una cultura più attenta all'ambiente”.