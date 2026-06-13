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Valle Elvo | 13 giugno 2026, 17:20

Mongrando, conclusi i lavori in via XXIV Maggio: marciapiedi rinnovati per una maggiore sicurezza

Mongrando, conclusi i lavori in via XXIV Maggio: marciapiedi rinnovati per una maggiore sicurezza (foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando - Michele Teagno Sindaco)

Mongrando, conclusi i lavori in via XXIV Maggio: marciapiedi rinnovati per una maggiore sicurezza (foto dalla pagina Facebook di Insieme per Mongrando - Michele Teagno Sindaco)

Sono terminati i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via XXIV Maggio, nel comune di Mongrando. 

A renderlo noto l’amministrazione comunale: “Un intervento atteso da anni dai residenti e da tutti coloro che quotidianamente percorrono a piedi questa zona del nostro paese. L'opera ha permesso di migliorare significativamente la sicurezza del transito pedonale, offrendo un percorso più stabile, accessibile e decoroso per cittadini, famiglie, anziani e bambini. Continuiamo a investire nella manutenzione e nella riqualificazione degli spazi pubblici, con l'obiettivo di rendere Mongrando sempre più sicura, vivibile e attenta alle esigenze della comunità. Ringraziamo i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante l'esecuzione dei lavori”.

g. c.

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