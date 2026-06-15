Funicolare Biella Piazzo, Comune e Maspero di nuovo davanti al giudice

Il Comune di Biella si prepara a difendersi in secondo grado nella controversia giudiziaria che lo vede contrapposto alla società Maspero Elevatori S.p.A., dopo la sentenza del Tribunale ordinario di Biella n. 84/2026 che la società ha impugnata davanti alla Corte d’Appello di Torino.

L’impugnazione è stata notificata lo scorso 21 maggio 2026 e ha riaperto un contenzioso relativo alla causa R.G. 631/2022, già definita in primo grado ma ora nuovamente al vaglio della magistratura.

Di fronte alla nuova fase del giudizio, la Giunta comunale ha ritenuto necessario costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell’Ente, autorizzando il sindaco a resistere in appello.

Il Comune ha scelto di confermare la linea difensiva già adottata nel precedente grado di giudizio, affidando nuovamente l’incarico allo studio legale Zoppolato & Associati, con sede a Milano, che aveva già assistito l’amministrazione nel processo conclusosi con la sentenza ora impugnata.