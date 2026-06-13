In cammino verso l'inclusione, conto alla rovescia per la passeggiata benefica di Viverone

Domani, domenica 14 giugno, il Rotary Club Viverone Lago, in collaborazione con Rotary Club Vercelli e Rotary Club Sant’Andrea Vercelli, organizza una passeggiata ludico-motoria inclusiva di 7 km tra natura, storia e condivisione.

Un percorso aperto a tutti, pensato per vivere insieme i valori dell’inclusione e del benessere. Il ritrovo è alle 9.30 nel parcheggio Piazzale Padre Fiorenzo Zola, a Viverone. Per informazioni e prenotazioni: 329.971 5866.

Il contributo raccolto sosterrà l’attività sportiva dell’Associazione Rosa Blu di Special Olympics.