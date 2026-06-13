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Running e Trail | 13 giugno 2026, 11:20

In cammino verso l'inclusione, conto alla rovescia per la passeggiata benefica di Viverone

In cammino verso l'inclusione, conto alla rovescia per la passeggiata benefica di Viverone

In cammino verso l'inclusione, conto alla rovescia per la passeggiata benefica di Viverone

Domani, domenica 14 giugno, il Rotary Club Viverone Lago, in collaborazione con Rotary Club Vercelli e Rotary Club Sant’Andrea Vercelli, organizza una passeggiata ludico-motoria inclusiva di 7 km tra natura, storia e condivisione. 

Un percorso aperto a tutti, pensato per vivere insieme i valori dell’inclusione e del benessere. Il ritrovo è alle 9.30 nel parcheggio Piazzale Padre Fiorenzo Zola, a Viverone. Per informazioni e prenotazioni: 329.971 5866. 

Il contributo raccolto sosterrà l’attività sportiva dell’Associazione Rosa Blu di Special Olympics.

Redazione g. c.

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