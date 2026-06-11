Quasi 200 runner per le strade di Vergnasco, Zecchini e Gariazzo primi alla 5000 Metri di Cerrione “7° corri per Mucio” FOTO

Nella serata di ieri, 10 giugno, si è svolta a Vergnasco, all’interno della festa del Palio dei Rioni, la 5000 Metri di Cerrione “7° corri per Mucio”, una partecipata corsa podistica che ha richiamato quasi 200 appassionati, dai runner più esperti agli amatori, provenienti anche da società fuori provincia.

La gara è partita al tramonto e fin dal primo chilometro il ritmo è stato sostenuto, con i runner pronti ad attraversare le vie del paese tra gli applausi del pubblico mentre i volontari hanno presieduto gli incroci garantendo sicurezza e assistenza.

Bella prestazione del giovane vincitore Thomas Zecchini, seguito a ruota da Marco Bernardi e Filippo Pellanda; tra le donne, invece, ha primeggiato Alessia Gariazzo che ha avuto la meglio su Pamela Baruffa e Silvia Falla. In precedenza, circa 70 bambini, divisi per fascia di età, hanno corso su 3 diversi percorsi, raggiungendo il traguardo davanti a tanti tifosi in festa per il palio.

Nell’evento è stato possibile usufruire del servizio docce, di un rigenerante e apprezzato servizio massaggi e di un ristoro finale, organizzato in collaborazione con la Pro Loco. Presente anche il sindaco Davide Chiarletti. La manifestazione si è conclusa in un clima di festa e sportività, confermando ancora una volta come la corsa sia un'occasione non solo di competizione ma anche di aggregazione e benessere per tutta la comunità.