Lessona, convenzione tra Comune e associazione “Genitori Sempre Lessona che cresce”

Il Comune di Lessona ha approvato una delibera di giunta nella quale si prevede una convenzione della durata di un anno con l’associazione “Genitori Sempre Lessona che cresce” APS/ETS, finalizzata allo sviluppo di attività socialmente utili sul territorio comunale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche di cooperazione tra amministrazione e realtà del volontariato, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di interesse pubblico attraverso il contributo dei volontari. Il progetto prevede inoltre il riconoscimento di un contributo economico all’associazione per coprire gli oneri diretti legati alla stipula di una polizza assicurativa, alle spese di organizzazione e funzionamento e alle altre spese necessarie alla realizzazione delle attività previste.

La proposta si fonda anche sul quadro normativo del Terzo Settore, in particolare sul D.lgs. 117/2017, e richiama il regolamento comunale per l’erogazione dei contributi approvato nel 2016. Secondo quanto riportato nell’atto, è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del responsabile dei servizi rivolti alle persone, mentre non è stato ritenuto necessario il parere contabile in questa fase procedurale.