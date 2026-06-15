Biella e il futuro della raccolta rifiuti: al via il progetto dei nuovi punti di raccolta di prossimità

Il Comune di Biella, in collaborazione con SEAB e COSRAB, sta lavorando a un nuovo progetto dedicato alla gestione dei rifiuti urbani attraverso l'introduzione delle cosiddette "isole ecologiche", oggi più correttamente definite “punti di raccolta di prossimità”.

L'obiettivo dell'iniziativa è migliorare l'efficienza del servizio, garantire maggiore ordine negli spazi urbani e favorire una distribuzione più equa dei costi legati alla raccolta dei rifiuti.

A spiegare la filosofia del progetto è il sindaco Marzio Olivero, che sottolinea come i nuovi contenitori possano rappresentare uno strumento utile sia dal punto di vista economico sia da quello organizzativo. Grazie a sistemi di conferimento controllato, infatti, sarà possibile arrivare a una ripartizione più puntuale della tariffa rifiuti, collegando in maniera più precisa la produzione dei rifiuti agli utenti che li conferiscono.

Tra gli aspetti ancora in fase di definizione vi è il sistema di accesso ai contenitori. L'amministrazione sta valutando se assegnare un tesserino identificativo ai singoli cittadini, ai condomini oppure ai complessi condominiali nel loro insieme. Una decisione che sarà presa dopo ulteriori approfondimenti tecnici e organizzativi.

Il progetto, nelle intenzioni del Comune, potrebbe essere esteso progressivamente all'intero territorio cittadino. L'introduzione dei nuovi punti di raccolta avverrà però in modo graduale, partendo da alcuni quartieri per consentire una prima fase di valutazione e monitoraggio dei risultati.

Resta inoltre aperto il tema degli investimenti necessari per realizzare la rete dei nuovi punti di raccolta. L'amministrazione comunale sta infatti valutando costi, modalità operative e tempistiche prima di definire un piano definitivo. "Dobbiamo valutare come procedere – ha spiegato il sindaco –. Per ora stiamo lavorando soprattutto sul modello organizzativo da adottare".

Nei prossimi mesi saranno quindi approfonditi gli aspetti tecnici ed economici dell'iniziativa, con l'obiettivo di individuare la soluzione più efficace per migliorare il servizio di raccolta differenziata e rispondere alle esigenze dei cittadini.