Al comprensivo Biella 3, Giornate dell’Arte, Botteghe e Laboratori di Pace e Gentilezza FOTO

Al comprensivo Biella 3, Giornate dell’Arte, Botteghe e Laboratori di Pace e Gentilezza

Nelle mattine del 3, 4 e 5 giugno, gli studenti e le studentesse della Scuola Secondaria di Primo Grado, IC Biella 3, Scuola per la Pace, hanno partecipato alle Giornate dell’Arte, Botteghe e Laboratori di Pace e Gentilezza.

Le 26 classi della Marconi e della Salvemini, suddivise in 9 prime, 8 seconde e 9 terze, circa 500 studenti e studentesse, sono state coinvolte in attività, adatte alle loro fasce di età, volte alla realizzazione di un’opera comune.

Il progetto, a cura di Orizzonti Creativi, in collaborazione con la Dirigente Scolastico, Stefania Nuccio, la Vicepreside, Claudia Vallereggio, le docenti di Arte e Immagine: Katia Addese, Rosalia Fiorino, Alessandra Fizzotti e le docenti tirocinanti Dora Liburdi e Deborah Gallo, ha offerto un’esperienza interattiva, divertente e stimolante, pensata per sviluppare lo spirito di socializzazione e di gruppo fra i giovani e ha unito, all’anima pratica, laboratoriale e ludica, quella finalizzata al coinvolgimento sociale dei giovani e della comunità.

I Laboratori/Botteghe, proposti nel parco delle scuola media Marconi, sono stati introdotti da un docente, socio artista di Orizzonti Creativi, che ha presentato la propria proposta nel campo delle Arti Visive. Durante ogni laboratorio è stato creato il contributo per l’opera corale di restituzione del lavoro.

Gli studenti, all’arrivo a scuola, hanno trovato un ambiente scolastico da arredare con il proprio lavoro, indirizzato su temi di Pace e alla Gentilezza. Le attività sono state introdotte dai docenti (Artisti di Orizzonti Creativi): Mirko Cherchi , Silhouette e immagini danzanti; Nicoletta Feroleto , Arti figurative; Giorgio Fogliano , Poesia Visiva; Yevhen Karpenko , Disegno a matita; Mauro Lombardi , Arte collettiva; Gloria Meluzzi , Fumetto; Francesco Pelle , Parola e forma; Cristina Verbeni , Acquerello.

In ogni Bottega o Laboratorio è stata presentata una tecnica e ciascun allievo/a ha realizzato, attraverso la metodologia acquisita, un simbolo di pace o un disegno/elaborato che la rappresenti (fiore, arcobaleno, parola gentile, colomba, figura…) che è andato a comporre, nel caso delle opere delle Botteghe, una personale “installazione” (appesa, fissata a terra, esposta alla cancellata) visibile dall’esterno, realizzata con materiali di recupero da stamperie, legatorie, oppure, nel caso delle opere dei Laboratori, da esporre all’interno della scuola.

Durante i Laboratori si sono sfruttate le tecniche del chiaroscuro e le ombreggiature, per il disegno a matita; si sono creati mandala col simbolo del chakra collegato al cuore, da colorare con la tecnica dell’acquerello; partendo da una base, si sono imparate le basi della scrittura e della realizzazione del personaggio di un fumetto.

Durante le tre Giornate dell’Arte abbiamo visto ragazzi seduti in cerchio sul prato o intorno a un grande tavolo a dipingere: ogni elaborato è diventato parte di un’installazione collettiva.

Orizzonti Creativi crede molto nel Potere delle Parole, quindi i simboli di pace sono stati integrati con messaggi, testi e poesie. Parole ispirate da temi di Pace e Gentilezza, colorate o integrate con collage che, pagina dopo pagina, hanno contribuito alla creazione di libri o sono state appese ai rami, alla cancellata, intorno agli alberi.

Chi frequenta la scuola Marconi, chi ci lavora, chi la visita e chi la vede dalla strada, nei giorni successivi all’evento è stato richiamato da un florilegio di colori e messaggi.

All’interno della scuola, un po' meno visibile dall’esterno ma ugualmente importante, sono esposti gli acquerelli e i libri relativi alle opere frutto dei laboratori, con l’obiettivo di creare ambiti di riflessione, curiosità, partecipazione. Il risultato è stato quello di avere opere singole e collettive che parlano di Pace e Gentilezza a chi passerà davanti o visiterà la scuola media Marconi.

L’evento Giornate dell’Arte, Botteghe e Laboratori di Pace, “La Gentilezza”, è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

L’eccellente risposta e l’entusiasmo registrati in questa occasione confermano il valore profondo di tali iniziative, ponendo le basi per una continuità nel tempo. In quest’ottica, Orizzonti Creativi APS ETS auspica per il futuro il consolidamento e lo sviluppo di nuove e proficue collaborazioni con le istituzioni scolastiche e il territorio. Una sinergia che si inserisce pienamente nelle linee guida del Piano delle Arti 26-28, il quale promuove una forte interazione e co-progettazione tra le scuole e gli Enti del Terzo Settore per arricchire l’offerta formativa. L’Associazione, d’altronde, ritrova in questa sinergia la sua stessa identità di promotrice della solidarietà fra i cittadini: lo Statuto di Orizzonti Creativi sancisce infatti, tra i suoi principi cardine, “la ricerca dell’Arte in tutte le sue forme…in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee, volti alla pace e alla convivenza”.