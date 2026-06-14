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Biella | 14 giugno 2026, 19:53

Biella, l'Associazione Arma Aeronautica si prende cura del monumento ai Caduti

L'iniziativa rientra nelle attività che l'associazione porta avanti per mantenere viva la memoria di coloro che hanno indossato l'uniforme

Biella, l'Associazione Arma Aeronautica si prende cura del monumento ai Caduti

Biella, l'Associazione Arma Aeronautica si prende cura del monumento ai Caduti

Anche quest'anno l'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia, sezione di Biella, ha rinnovato il proprio impegno nella cura e nella manutenzione del Monumento dedicato ai Caduti dell'Aeronautica Militare in via Rosselli.

Un gesto che va oltre il semplice decoro urbano e che rappresenta un'importante testimonianza di rispetto e riconoscenza verso gli Avieri biellesi che hanno sacrificato la propria vita al servizio del Paese.

L'iniziativa rientra nelle attività che l'associazione porta avanti per mantenere viva la memoria di coloro che hanno indossato l'uniforme dell'Aeronautica Militare e che non hanno fatto ritorno alle loro famiglie. 

s.zo.

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