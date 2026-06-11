Torna a Torrazzo "Full Moon Walk": corsa e camminata fra i boschi della Serra

Venerdì 26 giugno la Pro Loco Torrazzo APS organizza la 3ª Full Moon Walk, camminata e corsa non competitiva nei boschi della Serra, alla luce della luna piena.

La manifestazione prevede due percorsi a circuito di 6 km e di 10 km. Il ritrovo è fissato dalle 18.30 al Bocciodromo di Torrazzo, per iscrizioni, consegna dei pettorali e pacco gara. La partenza della corsa è prevista alle 20.30; a seguire prenderà il via la camminata. In loco sarà possibile usufruire delle docce.

Per partecipare sono necessari lampada frontale o torcia; consigliato anche un repellente per zanzare. Dalle 22.30, al Bocciodromo, si svolgerà l’estrazione dei pettorali con premi.

Si ricorda che in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.