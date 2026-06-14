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ATTUALITÀ | 14 giugno 2026, 07:20

Donne vittime di violenza, a Biella incontro con gli avvocati: modererà Erika Vallera

In foto la presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Biella Erika Vallera, moderatrice dell’incontro

In foto la presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Biella Erika Vallera, moderatrice dell’incontro

Prosegue il percorso formativo promosso dalla Rete dei Comitati Pari Opportunità del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con i CPO degli Ordini degli Avvocati di Biella, Asti, Alessandria, Novara, Verbania, Ivrea e Torino, dedicato alla formazione degli avvocati che assistono donne vittime di violenza e maltrattamenti, sia in sede civile sia penale.

Il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 18 giugno presso la Sala Becchia della Provincia di Biella ed è organizzato dal Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Biella. L’incontro rappresenta il penultimo appuntamento del corso, che si è svolto nei mesi scorsi in modalità mista — in presenza e da remoto — coinvolgendo diversi fori piemontesi.

Il percorso formativo si inserisce nell’ambito della legge regionale del Piemonte n. 4 del 2016, normativa che disciplina gli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sostiene le donne vittime di violenza e i loro figli attraverso una rete integrata di servizi territoriali e strumenti di tutela legale.

Tra le misure previste dalla legge vi è anche il Fondo regionale per il patrocinio legale, uno strumento che garantisce alle vittime di violenza un sostegno economico integrativo rispetto al patrocinio a spese dello Stato. Il fondo regionale interviene infatti per coprire le spese non comprese dal patrocinio statale, con l’obiettivo di assicurare una tutela più ampia ed efficace e consentire alle vittime di accedere pienamente alla difesa legale.

La normativa piemontese prevede inoltre specifici obblighi di formazione e aggiornamento per gli avvocati che intendano essere inseriti — o mantenere l’iscrizione — negli elenchi regionali dei professionisti abilitati all’assistenza legale specializzata delle vittime di violenza.

La lezione in programma a Biella sarà dedicata alla figura del curatore speciale e alla rete territoriale di protezione delle vittime. Interverranno le avvocate Ilaria Sala e Stefania Fontana, la dott.ssa Vincenzina Fragasso, psicologa e giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino, e Marta Cagna, responsabile del Centro Antiviolenza di Biella.

A moderare l’incontro sarà l’avvocata Erika Vallera, presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Biella. L’evento, rivolto principalmente alla formazione degli operatori del settore, sarà aperto anche alla cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili.

Redazione g. c.

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