Donne vittime di violenza, a Biella incontro con gli avvocati: modererà Erika Vallera

Prosegue il percorso formativo promosso dalla Rete dei Comitati Pari Opportunità del Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con i CPO degli Ordini degli Avvocati di Biella, Asti, Alessandria, Novara, Verbania, Ivrea e Torino, dedicato alla formazione degli avvocati che assistono donne vittime di violenza e maltrattamenti, sia in sede civile sia penale.

Il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 18 giugno presso la Sala Becchia della Provincia di Biella ed è organizzato dal Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Biella. L’incontro rappresenta il penultimo appuntamento del corso, che si è svolto nei mesi scorsi in modalità mista — in presenza e da remoto — coinvolgendo diversi fori piemontesi.

Il percorso formativo si inserisce nell’ambito della legge regionale del Piemonte n. 4 del 2016, normativa che disciplina gli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sostiene le donne vittime di violenza e i loro figli attraverso una rete integrata di servizi territoriali e strumenti di tutela legale.

Tra le misure previste dalla legge vi è anche il Fondo regionale per il patrocinio legale, uno strumento che garantisce alle vittime di violenza un sostegno economico integrativo rispetto al patrocinio a spese dello Stato. Il fondo regionale interviene infatti per coprire le spese non comprese dal patrocinio statale, con l’obiettivo di assicurare una tutela più ampia ed efficace e consentire alle vittime di accedere pienamente alla difesa legale.

La normativa piemontese prevede inoltre specifici obblighi di formazione e aggiornamento per gli avvocati che intendano essere inseriti — o mantenere l’iscrizione — negli elenchi regionali dei professionisti abilitati all’assistenza legale specializzata delle vittime di violenza.

La lezione in programma a Biella sarà dedicata alla figura del curatore speciale e alla rete territoriale di protezione delle vittime. Interverranno le avvocate Ilaria Sala e Stefania Fontana, la dott.ssa Vincenzina Fragasso, psicologa e giudice del Tribunale per i Minorenni di Torino, e Marta Cagna, responsabile del Centro Antiviolenza di Biella.

A moderare l’incontro sarà l’avvocata Erika Vallera, presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Biella. L’evento, rivolto principalmente alla formazione degli operatori del settore, sarà aperto anche alla cittadinanza fino a esaurimento dei posti disponibili.