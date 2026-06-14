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Valli Mosso e Sessera | 14 giugno 2026, 08:00

Anche a Coggiola una serata informativa sulla nuova raccolta dei rifiuti

Anche a Coggiola una serata informativa sulla nuova raccolta dei rifiuti (foto di repertorio)

Anche a Coggiola una serata informativa sulla nuova raccolta dei rifiuti (foto di repertorio)

Anche nel comune di Coggiola è in programma una serata informativa sulla nuova raccolta rifiuti che partirà dal prossimo 1° luglio. La cittadinanza del paese è invitata a prendere parte all’appuntamento, in programma alle 20.30 di domani, lunedì 15 giugno, nei locali del Teatro Ex Asilo Don Fava di Coggiola.

g. c.

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