Anche a Coggiola una serata informativa sulla nuova raccolta dei rifiuti

Anche nel comune di Coggiola è in programma una serata informativa sulla nuova raccolta rifiuti che partirà dal prossimo 1° luglio. La cittadinanza del paese è invitata a prendere parte all’appuntamento, in programma alle 20.30 di domani, lunedì 15 giugno, nei locali del Teatro Ex Asilo Don Fava di Coggiola.
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