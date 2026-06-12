Lite tra mamme a Cossato per degli occhiali danneggiati: arrivano i Carabinieri

Ieri giovedì 11 giugno i Carabinieri sono intervenuti a Cossato a seguito di una segnalazione per una lite nata da questioni legate a un paio di occhiali danneggiati.

Giunti sul posto, i militari hanno effettuato gli accertamenti del caso e verificato che il diverbio era in corso tra due mamme, a seguito di un episodio che aveva coinvolto alcuni minori.

Le donne sono state identificate, si tratta di una donna del '79 marocchina e una del '75 italiana e la situazione è stata rapidamente riportata alla calma grazie all'intervento dei militari, che hanno invitato le parti a mantenere toni concilianti.