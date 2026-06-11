Due sinistri a Cossato in poche ore: giovane investita sulle strisce, motociclista 18enne in ospedale

Non è in pericolo di vita la ragazza di circa 16 anni che, nella prima serata di ieri, 10 giugno, è stata investita da un’auto, condotta da una donna, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il fatto è avvenuto in via Martiri della Libertà, a pochi passi dal viadotto del comune di Cossato. In breve tempo, il personale sanitario del 118 è intervenuto per assistere e soccorrere la giovane, rimasta a terra, ferita, a seguito dell’urto; in seguito, è stata trasportata al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito. Sul posto anche i Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.

Poco prima, sempre a Cossato, in via Mazzini, due veicoli si sono scontrati per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Ad aver la peggio, stando alle informazioni raccolte, un 18enne alla guida di un motociclo, finito in ospedale con lievi escoriazioni.

Indenne, invece, la coppia di anziani presente a bordo dell’autovettura. Anche in questo caso la dinamica del sinistro è al vaglio dei militari dell’Arma.