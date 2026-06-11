Pedemontana, a luglio la consegna dei lavori e la partenza del cantiere

Nel corso della riunione odierna del Comitato di Supporto della Regione Piemonte è stata comunicata ufficialmente la consegna dei lavori della Pedemontana piemontese nel prossimo mese di luglio, a partire dal 6. Si tratta di un passaggio atteso da anni, che segna l'avvio concreto di un'infrastruttura strategica per il territorio biellese e per l'intero quadrante nord-orientale del Piemonte.

Il Comitato di Supporto è l'organismo istituito dalla Regione Piemonte per favorire il confronto e il coordinamento tra gli enti locali, le istituzioni e i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, con l'obiettivo di monitorarne l'avanzamento e garantire un costante raccordo con il territorio.

Lo comunica il consigliere regionale Davide Zappalà: “La comunicazione odierna rappresenta una conferma ufficiale dell'impegno assunto e consente di guardare con fiducia all'avvio dei cantieri. La Pedemontana costituisce infatti un'infrastruttura fondamentale per migliorare i collegamenti, favorire la competitività delle imprese, ridurre i tempi di percorrenza e sostenere lo sviluppo economico e turistico del Biellese”.

E aggiunge: “Desidero esprimere un ringraziamento al Governo guidato da Giorgia Meloni e al deputato locale Andrea Delmastro per l'attenzione dimostrata verso le infrastrutture strategiche del nostro territorio e per aver contribuito a creare le condizioni affinché questo importante intervento possa finalmente entrare nella sua fase realizzativa. Le grandi opere sono essenziali per la crescita economica, la competitività delle imprese e la qualità della vita dei cittadini. Dopo anni di attese e rinvii, il territorio può finalmente registrare un risultato concreto che apre una nuova fase per la mobilità e la crescita dell'area”.

A parlare anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche Enrico Bussalino: "Anas oggi ha confermato la data di avvio dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura. Un ulteriore passo avanti per il sistema infrastrutturale del Piemonte e del Nord Ovest. La Pedemontana Piemontese consentirà di migliorare i collegamenti tra Biellese, Vercellese e Novarese, rafforzando la competitività delle imprese, la mobilità delle persone e l'attrattività dei territori”.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre comunicato che il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha espresso parere favorevole sulle varianti progettuali relative al collegamento tra l'autostrada A4 Torino-Milano e l'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nell'ambito della tratta Masserano-Ghemme. Il parere conferma che le modifiche introdotte da Anas in fase di progettazione esecutiva non costituiscono varianti sostanziali rispetto al progetto definitivo già approvato dal Cipess nel 2021 e non comportano modifiche rilevanti sotto il profilo localizzativo o ulteriori impatti significativi sull'intervento.

L'opera, dal valore complessivo di circa 384 milioni di euro, prevede la realizzazione di un nuovo collegamento stradale di circa 15 chilometri tra le province di Biella, Vercelli e Novara, con quattro svincoli principali nei comuni di Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme. Il tracciato consentirà di connettere direttamente la SP142 Var con l'autostrada A26, migliorando l'accessibilità dei territori e la competitività dell'intero quadrante nord-orientale della regione.

Tra le principali modifiche approvate figurano l'ottimizzazione del Viadotto sul Sesia, con una soluzione strutturale più leggera e meglio integrata nel paesaggio, l'adeguamento del Viadotto Rovasenda per garantire maggiori condizioni di sicurezza idraulica, gli interventi di regimazione idraulica lungo il tracciato e la riorganizzazione delle aree di cantiere attraverso la delocalizzazione del campo base in un'area industriale dismessa nel comune di Ghislarengo.

“Ringraziamo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Ministero della Cultura, Anas e tutti gli enti coinvolti per il lavoro svolto - conclude Bussalino -. Continueremo a seguire con attenzione l’avanzamento dell’opera affinché questo intervento strategico possa essere completato nei tempi previsti e mettere finalmente a disposizione del territorio un collegamento moderno ed efficiente”.