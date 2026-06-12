Cossato, urla di aiuto da una casa: intervengono Carabinieri e 118

Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri giovedì 11 giugno a Cossato, dove una segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare l'intervento dei soccorsi.

Intorno alle 14, un cittadino ha contattato la centrale operativa riferendo di udire le grida di una donna che chiedeva aiuto dall'interno di un appartamento.

Sul posto è stata inviata una pattuglia della Radiomobile di Cossato per verificare la situazione. Una volta raggiunta l'abitazione, i militari hanno accertato che si trattava di un'anziana, classe 1937, caduta accidentalmente a terra e impossibilitata a rialzarsi autonomamente.

Nel frattempo sono sopraggiunte le figlie della donna, che hanno provveduto ad allertare il servizio sanitario del 118. L'anziana è stata quindi soccorsa e presa in carico dal personale medico.

L'episodio si è concluso senza particolari conseguenze, grazie alla tempestiva segnalazione e al rapido intervento dei soccorsi.