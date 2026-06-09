Amron Team sempre in corsa: i risultati del fine settimana FOTO e VIDEO

Venerdì 29 maggio a Candelo, in una manifestazione non competitiva di circa 8km ma, con numerosi atleti, hanno partecipato Andrea Pilati nel primo gruppo e Sabrina Martelli.
Sabato 30 a Locana (To), alla Verticialma, gara in salita di 6km e 1150 m D+, ottimo quinto posto assoluto per Emanuele Falla.
Giovedì 4 giugno, alla serale della StraValdengo, ottimamente organizzata da Winter Brich Valdengo, corsa collinare di 8km, Buon 13° posto assoluto per Matteo Dovana. 52° Luigi Nicoletto.
Infine domenica 7, alla dura Maratona della Valle Intrasca, 33km e 1600 m D+, Paola Beccaria in coppia con un amico.
Prossimo appuntamento sabato 13 ad Alagna, per le gare dell'AMA.