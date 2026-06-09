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Running e Trail | 09 giugno 2026, 08:00

Amron Team sempre in corsa: i risultati del fine settimana FOTO e VIDEO

Amron Team sempre in corsa: i risultati del fine settimana

Amron Team sempre in corsa: i risultati del fine settimana

Venerdì 29 maggio a Candelo, in una manifestazione non competitiva di circa 8km ma, con numerosi atleti, hanno partecipato Andrea Pilati nel primo gruppo e Sabrina Martelli.

Sabato 30 a Locana (To), alla Verticialma, gara in salita di 6km e 1150 m D+, ottimo quinto posto assoluto per Emanuele Falla.

Giovedì 4 giugno, alla serale della StraValdengo, ottimamente organizzata da Winter Brich Valdengo, corsa collinare di 8km, Buon 13° posto assoluto per Matteo Dovana. 52° Luigi Nicoletto.

Infine domenica 7, alla dura Maratona della Valle Intrasca, 33km e 1600 m D+, Paola Beccaria in coppia con un amico.

Prossimo appuntamento sabato 13 ad Alagna, per le gare dell'AMA.

C.S. Amron team, G. Ch.

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